『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は現在、美容師のSNSに登場するサロンモデル（サロモ）のトップランナーとしてカリスマ的な人気を誇る緑川春菜（みどりかわ・はるな）さんによる前編。緑川さんは、10歳の頃から読モ、アイドルなどの活動を行い、高校生から、サロモとして活動。たちまち人気を集め、多数