2026年5月、AI企業のAnthropicがSpaceXAIのスーパーコンピューター「Colossus 1」を使用する契約を結びました。この件で、AnthropicがSpaceXAIに支払うべき額が明らかになりました。Anthropic will pay xAI $1.25B per month for compute | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/05/20/anthropic-will-pay-xai-1-25-billion-per-month-for-compute/SpaceXAIが証券取引委員会に提出した書類によると、AnthropicはSpaceXAIに対して