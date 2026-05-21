島津亜矢が、デビュー40周年を記念したニューシングル「一日一生(いちじついっしょう)」を6月17日にリリースすることを発表した。今作は、島津の恩師である作詞家・星野哲郎の事務所の協力のもと、これまでに発表されている著書や詩集、個人的な手紙など、故人の人柄に触れる貴重な資料の提供を受け、その題材をもとに楽曲制作が進められた。表題曲「一日一生」は、島津亜矢がデビュー15周年を迎えた当時に寄せられた寄稿文「泣き