サントリーサンバーズ大阪を下し、今季のSVリーグ王者となった大阪ブルテオンの西田有志 photo by Sunao Noto（a presto）西田有志（26歳）は、どこか達観した口ぶりだ。質問は受けても、サービスはしない。おざなりに答えているわけではなく、真剣だからこそ、質朴な答えになる。話そうと思えば、無量の言葉があふれるところを簡潔にしているのだ。「吹っきれたというよりは、やるべきことがシンプルになりました」「勝ちにこだ