『週刊プレイボーイ』の袋とじグラビアに登場した宮越虹海昨年12月発売のファーストヌード写真集『幼なじみ、脱ぎました。』（新欠片）が大ヒットし、大きな話題になった「日本一えっちな幼なじみ」宮越虹海（みやこし・ななみ）が、5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』の袋とじグラビアに再登場！今回はより過激にえっちに、ハメを外しまくり！【写真】宮越虹海のグラビア＊＊＊【抱き心地のいいカラダを目指して】