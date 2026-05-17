2026年5月29日より公開となる『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』。5月16日（土）に開催された特別上映イベントのオフィシャルレポートが到着。『モノノ怪』は2006年に異例の高視聴率を記録した『怪 〜ayakashi〜』の一編「化猫」から派生し、2007年に放送されたテレビアニメシリーズ。放送以来、根強く愛され続け、2024年7月に劇場版第一章『劇場版モノノ怪 唐傘』、2025年3月には続章となる『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』が公開。そ