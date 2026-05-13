【J1百年構想リーグ WEST第12節】(ノエスタ)神戸 1-0(前半0-0)京都<得点者>[神]オウンゴール(78分)<警告>[神]満田誠(90分+5)[京]ジョアン・ペドロ(41分)主審:御厨貴文└神戸が不調の京都破ってACLE後初の90分勝利!! 残り2節で首位・名古屋に勝ち点で並ぶ