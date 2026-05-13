キヤノンは5月13日（水）に、RFマウントの交換レンズ用「レンズダストキャップ RF II」を発表。6月に発売する。直販価格は572円。 RFレンズのマウント側に装着するキャップ。従来では1方向からの着脱だったが、本製品では3方向から取り付けられるようになり、着脱が容易になるという。 交換レンズに同梱されるレンズキャップは順次切り替えられるという。