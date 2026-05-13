ミニ ジョンクーパーワークス価格：540万円〜八角形グリル全体が開口部となる迫力の顔つき。これはジョンクーパーワークスだけに与えられた特権日本で愛され続けるミニ。その理由は、見た目のかわいさだけではない。今回試したのは、ラインナップの頂点に立つ高性能モデル。"走りがとんでもない"という評判は真実なのか。公道実走で、その正体に迫った。【写真】ミニ ジョンクーパーワークスの細部＊＊＊【カワイイ顔して