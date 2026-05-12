トラウトがトレード拒否権を解除する可能性はあるのか(C)Getty Imagesエンゼルスのマイク・トラウトを巡るトレードの噂について、米メディア『FANSIDED』が見解を述べている。【動画】MLB公式がフォーカスしたトラウトとの絆大谷翔平が「センパイに敬意を払う」実際の映像同メディアは「トラウトは完全なトレード拒否権を持っており、他球団でのプレーに興味があるという素振りも一切見せていない。現時点では、トラウトのト