アニメ映画『超かぐや姫！』劇中に登場したピンボールゲーム『太ももうさぎの大撃腿』が、iOS版配信を開始、あわせて新たなゲームモードを追加する。さらに、ゲーム内キャラクター「太ももうさぎ」の手作りぬいぐるみを、世界10体限定で販売することが決定した。＞＞＞ゲーム画面イメージやぬいぐるみをチェック！（写真11点）『太ももうさぎの大撃腿』は、アニメ映画『超かぐや姫！』の劇中にて、主人公・かぐやがプレイすること