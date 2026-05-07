【超かぐや姫！】劇中に登場した『太ももうさぎの大撃腿』新ゲームモード追加！
アニメ映画『超かぐや姫！』劇中に登場したピンボールゲーム『太ももうさぎの大撃腿』が、iOS版配信を開始、あわせて新たなゲームモードを追加する。さらに、ゲーム内キャラクター「太ももうさぎ」の手作りぬいぐるみを、世界10体限定で販売することが決定した。
＞＞＞ゲーム画面イメージやぬいぐるみをチェック！（写真11点）
『太ももうさぎの大撃腿』は、アニメ映画『超かぐや姫！』の劇中にて、主人公・かぐやがプレイすることでさりげなく登場。空から降ってくる謎の卵を太ももで跳ね返し、敵の弱点を狙って戦うピンボールアクションゲームだ。シンプルな操作で爽快感があり、1プレイ1〜3分で気軽に遊べるゲームだ。
2026年3月にAndroid版を配信開始後、累計2万ダウンロードを突破。その後iOS版を望む声を受け、より多くの方に遊んでいただけるよう準備を進めてきた。そしてこのたび、満を持してiOS版が登場する。ぜひ遊んでみてほしい。
今回のアップデートでは、劇中でかぐやが遊んでいた高難易度仕様を再現した「元祖」モード、積み上げ型ミニゲーム「太ももうさぎの大脱出」が追加された。短い時間でも遊びやすい構成となっており、これまでとは異なるプレイ体験を楽しめます。
そして、キャラクター「太ももうさぎ」のぬいぐるみも製作された。世界にわずか10体の限定品、完全手作りによる『ベビー個体』だ。まだ「太もも力」が未熟な状態で生まれており、迎えたユーザーの「太もも力」によって成長していく、という設定になっている。このぬいぐるみは、2026年5月9日（土）と5月10日（日）に開催されるイベント「FORTY DEGREES JAPAN」にて販売
予定だ。
（C）2026 SKOOTA GAMES. All rights reserved.
＞＞＞ゲーム画面イメージやぬいぐるみをチェック！（写真11点）
『太ももうさぎの大撃腿』は、アニメ映画『超かぐや姫！』の劇中にて、主人公・かぐやがプレイすることでさりげなく登場。空から降ってくる謎の卵を太ももで跳ね返し、敵の弱点を狙って戦うピンボールアクションゲームだ。シンプルな操作で爽快感があり、1プレイ1〜3分で気軽に遊べるゲームだ。
今回のアップデートでは、劇中でかぐやが遊んでいた高難易度仕様を再現した「元祖」モード、積み上げ型ミニゲーム「太ももうさぎの大脱出」が追加された。短い時間でも遊びやすい構成となっており、これまでとは異なるプレイ体験を楽しめます。
そして、キャラクター「太ももうさぎ」のぬいぐるみも製作された。世界にわずか10体の限定品、完全手作りによる『ベビー個体』だ。まだ「太もも力」が未熟な状態で生まれており、迎えたユーザーの「太もも力」によって成長していく、という設定になっている。このぬいぐるみは、2026年5月9日（土）と5月10日（日）に開催されるイベント「FORTY DEGREES JAPAN」にて販売
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