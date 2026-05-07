川の上にフジの花が咲く山口市の名所＝「一貫野のフジ」が多くの見物客でにぎわっています。山口市仁保中郷の一貫野のフジです。地域の人たちが防除作業など長年管理を続けてきたフジ棚で例年この時期、淡い紫色の花をつけます。流れ落ちる滝を背景にフジの花が川面に向かって垂れ下がる様が話題を呼び、いつのころからか観光地となっています。早く咲きだした花は枯れつつありますが、ゴールデンウイーク最終日となっ