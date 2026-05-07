後藤あいのビッグドライブに衝撃国内女子ゴルフツアーで、アマチュアの17歳が放ったドライバーショットに驚きの声が続出している。キャリーで253ヤード飛ばし、実況席も感嘆の声を上げるほどだった。前週行われたレギュラーツアー・NTTドコモビジネスレディスの第2ラウンド。度肝を抜いたのは17歳のアマチュア・後藤あいだ。15番パー5の第1打。見ている方も気持ちよくなるようなスイングスピードで振りぬくと、キャリーで253ヤ