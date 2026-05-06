世界には数多くの鳥が生息しているが、野鳥の楽園と呼ばれる中米のコスタリカから驚きの1羽を発見したのでご紹介。中米のホンジュラス東部からパナマ西部にかけて生息する「ヒゲドリ」（Three-wattled Bellbird）は、ビジュアルも鳴き声も衝撃的なカザリドリの仲間。オスの口元からヒゲのような肉垂が3本下がっており、名前の由来にもなっているヒゲは10センチほどの長さに成長する。鳴く時はクチバシを90度くらい開いて溜めを作っ