【第1話1】 5月3日 連載開始

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講談社は5月3日、原作・日之影ソラ氏、作画・堀博昭氏による異種族ハーレムラブコメ「クラフトスキルで異世界の無人島を大改造！ 『……とか思ったら先住民がいて、俺の子種を狙っているようです』」の連載を開始し、ヤンマガWebに「第1話1」と「第1話2」を公開した。

クラフト系ゲームが大好きな大学生ハヤトは、ゲームの世界に引きずり込まれてしまう。その島は女しかおらず、島の異種族娘たちは子種を求めて唯一の男ハヤトを取り合うことになる。

「クラフトスキルで異世界の無人島を大改造！ 『……とか思ったら先住民がいて、俺の子種を狙っているようです』」のページ

【あらすじ】

クラフト系ゲームが大好きな大学生・ハヤト。ある日、ゲームの世界に引きずり込まれ、ハヤトは素材を収納したり、家を制作したりする“クラフトスキル”に目覚める。のんびりとスローライフを送ろうと思っていたが、エルフの娘・リーナと出会い一変。今いる島には男がおらず、子種に困っていることを知る。次々とハヤトの子種を狙いに襲ってくる異種族の娘たち‼子種をかけた異種族ハーレム・ラブコメが幕を開ける‼