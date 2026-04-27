ライカカメラ社は4月27日（月）、高性能CMOSセンサーの専門メーカーであるGpixel社と、次世代イメージセンサーの開発に向けた戦略的パートナーシップを締結したと発表。今回の合意により、将来的に登場するライカ製品専用の特別仕様のイメージセンサーを共同開発するという。 ライカが求める描写力、ダイナミックレンジ、色再現性、低輝度性能において比類なきレベルに