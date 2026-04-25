家計を管理するためには、「手取り額」を正確に知ることが欠かせません。年収が上がれば、自由に使えるお金が増えると期待する人も多いでしょう。 しかし、額面から差し引かれる項目は多く、年収の伸びがそのまま手取り額の増加につながるとは限りません。所得が増加した場合には、基本的に所得税や住民税といった負担もあわせて増えることとなります。その結果として、手取り額の伸びが想定よりも小さくなり、生活面でのゆ