レアル・マドリーは現地４月21日、ラ・リーガ第33節でアラベスとホームで対戦。２−１で勝利し、３試合ぶりの白星を飾った。決勝点となる鮮烈弾を叩き込んだのが、ヴィニシウス・ジュニオールだ。１−０で迎えた50分、敵陣中央のやや左寄りでフェデリコ・バルベルデからパスを受けると、少しドリブルで運んで右足を一閃。強烈なシュートをゴール右に突き刺した。ヴィニシウスの豪快な一撃を受け、SNS上には「まさに別格」「