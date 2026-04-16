第3打席は3球三振…昨季WSで3ランもこの日はノーヒット【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板し、6回2安打10奪三振1失点の好投で今季2勝目を挙げた。5年ぶりとなる投手専念のマウンドで、圧倒的なパフォーマンスを披露。3打数無安打に抑え込まれた“因縁深い”ボー・ビシェット内野手は「いつも最高だ」と脱帽した。ビシ