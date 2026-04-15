来週（2026年4月20日〜4月26日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３『腰低くしていないといけないでしょう』｜総合運｜★☆☆☆☆謙虚に過ごさないといけないことが続きます。自分を大きく見せてしまうと、逆に立場が