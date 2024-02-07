丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は2月14日午前11時から、「海鮮アボカド丼」と「海鮮ちらし丼」を販売開始する。なか卯 「海鮮アボカド丼」と「海鮮ちらし丼」発売【関連記事】FOOD & LIFE COMPANIES、2月5日に石川県輪島市内3カ所で「京樽助六」など約5,000食を提供一部店舗を除く456店舗(2月7日時点)で販売予定。「甘えび」「まぐろ」「サーモン」「いか」の4種類の海鮮具材を“たっぷり”使用した海鮮丼2種類を発売する。シ