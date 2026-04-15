記事ポイントAIパートナー「ソウルガイド」が気持ちに寄り添いながらタロット占いを楽しめます。『Twilight』は状況とカードの意味を掛け合わせる独自ロジックで具体的な助言を受け取れます。『Twilight』は基本プレイ無料で毎日の運勢や履歴機能も活用できます。 ロックミーが、AIパートナー機能「ソウルガイド」を搭載したタロット占いアプリ『Twilight（トワイライト）』をリニューアルします。『Twilight』は、気持ちや状