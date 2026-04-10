ソフトバンクは、ワイモバイルの「ワイモバ親子割」、「ワイモバ親子割（家族）」を6月1日をもって新規受け付け終了する。 「ワイモバ親子割」は、5歳～18歳の利用者およびその家族を対象に、月額料金を割引する。 「ワイモバ親子割」をMy Y!mobileからプラン変更で申し込みする場合、審査完了後のプラン変更が必要となる。My Y!mobileでの「ワイモバ親子割」審査申込期限は5月22日20時まで、プラン変更の申