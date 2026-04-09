本日2026年4月9日（木）、全国の書店員が選ぶ「本屋大賞2026」が発表され、朝井リョウ（あさい・りょう）さんの『イン・ザ・メガチャーチ』（日経BP 日本経済新聞出版）が大賞に輝きました。同書は、現代の「推し活」が生み出す巨大な熱狂と経済圏、いわゆる「ファンダム経済」を描いた長編小説。レコード会社の経理部に勤める久保田慶彦、推し活にのめり込んでいく大学生の武藤澄香、推しを心の支えに日々を生きる契約社員の