近隣に住む男性の首を鋭利な工具で刺し、駆けつけた警察官に殺人未遂の現行犯で逮捕された男。ほかに3人を襲ったとみられている。容疑者一家は事件前から“怖い家”として、周辺から恐れられて―。【写真】玄関先は草木で覆われていて…現行犯逮捕された容疑者宅ご近所トラブルは今に始まったことではない「隣人が押し入ってきて夫が首を刺されました。夫と息子で隣人を止めています」千葉県八街市の女性住民から、そんな切迫し