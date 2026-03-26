ユニクロの柳井正会長がサポートを“約束”日本を代表する企業「ユニクロ」が、ワールドシリーズ（WS）3連覇を目指すドジャースを全面バックアップする。ドジャースは25日（日本時間26日）、パートナーシップ契約を結んだ日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」と会見を行った。ユニクロの柳井正会長は「なんでも提供します」と、衣料品提供などを通して選手を支援していくと語った。パートナーシップ契約の詳細が明かされた。本