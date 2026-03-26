ユニクロの柳井正会長がサポートを“約束”

日本を代表する企業「ユニクロ」が、ワールドシリーズ（WS）3連覇を目指すドジャースを全面バックアップする。ドジャースは25日（日本時間26日）、パートナーシップ契約を結んだ日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」と会見を行った。ユニクロの柳井正会長は「なんでも提供します」と、衣料品提供などを通して選手を支援していくと語った。

パートナーシップ契約の詳細が明かされた。本拠地内に「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム」と表示されることが発表されたほか、中堅上部に設置されたユニクロの巨大看板も初披露。柳井会長は「非常に単純じゃないですか？ ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアムと呼んでください。暗記してしください」と呼びかけ、新名称がファンの間で定着することを期待した。

また、打者の放った本塁打がユニクロの看板に当たった際には、何かしらの記念品を贈呈する可能性を示唆。「いいアイディアをもらったので。そういうことを考えてもいい。是非実行したいと思います」と予告した。

世界で2519店舗を持つユニクロは、米国内で75店舗を展開。機能性と快適性に優れたアイテムは、日本だけでなく、米国でも人々の生活に密着している。柳井会長は「なんでも提供します」と、自社製品を通しても、選手をサポートしていく意向を示した。

ドジャースは26日（同27日）に開幕を迎える。開幕戦のマウンドには山本由伸投手があがる。柳井会長は「明日は開幕日です。ドジャースのワールドシリーズ3連覇を心から願っています」と激励。新たな球場でのドジャースナインの活躍を願った。（Full-Count編集部）