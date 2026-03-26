退職所得の受給に関する申告書を提出する方法 退職所得の受給に関する申告書を提出する 退職所得控除は自己申告制 退職金はこれまでの勤労感謝と退職後の生活保障という意味合いもあるため、税率が通常の所得よりも低めに設定されていますが、さらに「退職所得控除」を受けることで退職所得の特例を適用することができます。退職所得控除は自己申告制のため、自分で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない限り受けられま