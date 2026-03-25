「Visée」と人気イラストレーターfoxy illustrationsがコラボレーション♡限定ルージュの発売にあわせて、幻想的なストーリー“うさぎのフィアンセと9つのルージュ”がSNSで公開されます。コスメと物語がリンクする新しい楽しみ方は、毎日のメイクをもっと特別なものに。色を選ぶたびにストーリーが進むような、ときめきあふれる世界観に注目です♪ 物語とリン