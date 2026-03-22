スタイリスト船戸さんの「マストハブ・グッズ」毎月のように出かけるほど旅行が好きなスタイリスト・船戸 唯さん。実際に旅のおともにあると便利な見のがせなかったアイテムの数々を、船戸さんの視点でリコメンド。【担当スタイリスト・船戸唯さん】この記事のスタイリングを担当。カジュアルなのに品よく、キレイめなのに親しみやすい、絶妙なさじ加減のコーディネートで支持を集める。ポイントになる色や柄・ロゴのとり入れ方が