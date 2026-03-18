WBC決勝・米国―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで米国とベネズエラが対戦。試合開始15分ほど前の演出に、日本人ファンの悔しさが再燃するシーンがあった。この場面で侍ジャパンの勇姿を見たかった。試合前、照明が落とされたローンデポ・パークの右翼と左翼両方から両チームの選手が入場した。米国はジャッジ、ベネズエラはアラエスが国旗を持