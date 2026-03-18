アメリカのトランプ大統領は17日、ホルムズ海峡の安全確保に向けた日本を含む各国からの支援は、「必要ない」と表明しました。中継です。思うように各国の支援を得られない中、トランプ氏は方針を一転させ、事実上要請を撤回した形です。アメリカ・トランプ大統領「（ホルムズ海峡の護衛に）助けはあまり必要ない。実際、助けは一切いらない。NATO加盟国は我々を支持していた。だが彼らは協力したがらないんだ。NATOは極めて愚かな