ノア１７日の保土ヶ谷大会で、黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ（２９）が「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」内藤哲也（４３）とＢＵＳＨＩ（４２）を茶化した。ＯＺＡＷＡはこの日のメインでアルファ・ウルフ、タダスケと組んでＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝）、ドラゴン・ベイン、ダガ組と対戦。試合はＶ６戦（４月１２日、名古屋金城ふ頭アリーナ）を控えるＧＨＣ