ポケモンセンターオンラインは、「30周年記念 ピカピカ！ピカチュウ」のぬいぐるみ・マスコットの受注販売を3月17日18時より開始する。 【画像あり】受注販売されるぬいぐるみ・マスコット 受注販売がおこなわれるグッズは、『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念したものだ。モンスターボール風のオブジェを抱え、バースデーリボンをつけてお祝いしている。 受注受付期間