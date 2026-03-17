ドジャースのロバーツ監督が16日(日本時間17日)、取材に応じ、WBCで準々決勝敗退となった大谷翔平選手や山本由伸投手について語りました。準々決勝では山本投手が尻上がりに調子を上げて、4回2失点。大谷選手は先頭打者ホームランを放つなど、ともに日本を引っ張りましたが、5-8で敗戦。連覇には届きませんでした。大谷選手はすでにチームに合流。山本投手は近日中に合流予定ですが、この日指揮官が「開幕戦の先発投手は、山本由伸