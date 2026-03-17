ベネズエラに惜敗しベスト8敗退…大谷は打者に専念し打率.462野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れたことを受け、率直な思いを告白。自らを責めながらも周囲や対戦相手への感謝を綴った投稿に対し、ファンからは温かい労いの声が殺到している。14日（同15日）に行われた準々決勝・ベネズ