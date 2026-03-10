大谷が試合後にインスタで勝利報告■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後、大谷翔平投手はインスタグラムを更新し、デコピンの写真とともにチェコ戦の様子を公開。4連勝での1次ラウンド突破を1060万人のフォロワーに伝えた。日付が変わる約30分前だった。大谷は自身のイン