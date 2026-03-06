「PageAgent」は、AIを使って自然言語による指示でさまざまなタスクをウェブページ上で実行できるツールです。ブックマークレットとして登録すればさまざまなページ上で使用できるほか、Chrome拡張機能を使えば複数タブにまたがった操作も可能とのことで、実際に使ってみました。GitHub - alibaba/page-agent: JavaScript in-page GUI agent. Control web interfaces with natural language. · GitHubhttps://github.com/alib