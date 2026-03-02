体調やメンタルが崩れがちだった人は本来の調子が戻る週。仕事は、温めてきた企画をアウトプットする勇気が芽生えそう。新たな趣味や習い事にトライすることも開運に。恋愛は待っているだけでは運命は回らないかも。気の合う人と気軽に行ける出会いスポットに繰り出して。