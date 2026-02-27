40℃以上が続出するようになったニッポンの夏。気象庁は現在、最高気温25℃以上の日を「夏日」、30℃以上を「真夏日」、35℃以上を「猛暑日」としていますが、新たに40℃以上の日の呼び方を決めることになりました。「炎暑日」や「劇暑日」など、みなさんがしっくりくる言葉はどれでしょうか。今週、九州北部や関東などで「春一番」が吹き、春の訪れを告げました。今週末も全国的に3月中旬から4月中旬並みの陽気となりそうです。今