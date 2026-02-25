北海道・栗山町にある「日出クラシックパーク」は、大人が子供に戻る空間です。廃校になった小学校の体育館に並べられているのは、時代を駆け抜けた名車や希少なスポーツカー。街ゆくクルマに憧れたあの頃にタイムスリップしました。 木造の体育館には古い車が似合う 栗山町立日出小学校は1901年に創立しました。石炭産業の隆盛とともにその歴史を刻み、最盛期には530名もの児童が在籍していま