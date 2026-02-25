アメリカのテレビ番組司会者の母親が行方不明となってから24日が経過しました。家族は報奨金を約1億5000万円に増額し、さらなる情報提供を呼び掛けています。1月31日、アメリカの朝の情報番組「TODAY」の司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親、ナンシー・ガスリーさん（84）が、アリゾナ州の自宅から姿を消しました。警察は誘拐事件として捜査していて、自宅玄関のカメラに映った不審な人物の映像を公開し、情報を呼び掛けていま