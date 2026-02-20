日本マクドナルドは27日より、ハッピーセット「みんなでUNO」「ミニチュアマクドナルド」を、期間限定で販売する。【絵柄詳細】かわいい！『SPY×FAMILY』と『ヒロアカ』の「みんなでUNO」ハッピーセット「みんなでUNO」は、大人気カードゲーム「UNO」と、人気アニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』がコラボレーションしたカードゲームが全6種類のラインアップ。おなじみの「UNO」と、すべてのカードが“ワイルド”