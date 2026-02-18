交際中の男性に対して「自分は本命なのか？」と不安を覚えた経験ありませんか？男性が本気で愛する女性にだけ見せる態度には、特徴的なパターンがあるのです。そこで今回は、男性が愛する女性に向ける「特別な態度」を紹介します。積極的にコミュニケーションを取ってくる男性の方から積極的にコミュニケーションを取ってくるのは本命行動です。単なる遊びの場合、逆にコミュニケーションは減少傾向になるもの。逆にあなたが本命な