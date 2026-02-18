火災が発生し男性が敷地内で死亡しているのが見つかった事件で、現場検証が行われた住宅＝17日、広島県東広島市（車のナンバープレートにぼかしを入れています）広島県東広島市の住宅で火災が発生し、男性が刃物で刺されて殺害された放火殺人事件で、1階の室内に荒らされた形跡があることが18日、捜査関係者への取材で分かった。県警捜査本部が、男性を殺害、放火した人物によるものかどうか慎重に調べる。住宅は2階が激しく燃