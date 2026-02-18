特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院では自民・高市早苗氏が３５４票の圧倒的多数を獲得した。しかし与党が過半数割れ状態にある参院では、１回目投票で高市氏が過半数（１２４）を下回る１２３票に止まり、議場がざわついた。高市氏と中道・小川淳也氏による上位２名の決選投票で、高市氏が１２５票を獲得して勝利した。２回目でも高市氏の票はほぼ伸びず、無効４８票、白票８票が出た。衆院側が