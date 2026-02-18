日本テレビは16日、定例会見を行い、15日に放送された報道番組『真相報道バンキシャ！』（毎週日曜後6：00）内での衆院選をめぐる放送内容に言及した。【画像】15日の放送を謝罪、『バンキシャ！』コメント（全文）同番組では15日の放送で8日に投開票された衆院選で初当選した自民党の新人議員について特集した。しかしその内容をめぐり、自由民主党の鈴木貴子氏が放送後、自身のSNSで「「自民党の純粋比例で当選した新人議