首をかしげながらまっすぐ前を見る男。大阪・ミナミで17歳の男性を刺し殺害した疑いで逮捕された、無職の岩崎龍我容疑者（21）です。事件直前、岩崎容疑者が女性に迷惑行為をし、被害男性らに注意されていたことが分かりました。事件は14日の深夜、大阪市中央区にあるビルのエントランス内で起きました。岩崎容疑者は持っていた刃物で、奈良県の会社員で17歳の鎌田隆之亮さんの胸などを複数回刺し、殺害した疑いが持たれています。