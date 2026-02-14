北朝鮮当局が今月下旬に第9回党大会を開催すると発表する中、今月初めから平安北道、咸鏡北道、慈江道一帯で行われてきた国家密輸が全面的に中断されたことが分かった。これにより、輸入品の密搬入に支障が生じ、住民生活にも影響が及ぶとみられる。国家密輸とは、国が主導しつつも通常の通関手続きを経ずに行う密輸入を意味する。平安北道のデイリーNKの消息筋によると、先月31日、平安北道国境警備隊に対し、国境における物資移